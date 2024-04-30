الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رويترز: محققون من المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة

الاحتلال يقصف المستشفيات في غزة-(وكالات)
الاحتلال يقصف المستشفيات في غزة-(وكالات)

قال مصدران لرويترز إن مدّعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع المحاصر.

اضافة اعلان

 

 وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيس في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيس في خان يونس بجنوب القطاع.


ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل وتعلّلا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.


وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.


ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

 

وفي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان المستشفيان الرئيسان في القطاع هدفين محوريين لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرتهما واقتحمتهما وزعمت استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والأطقم الطبية.

 

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الشهداء من مقابر جماعية في مستشفى ناصر.

 

ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.

 

وينفي الاحتلال الإسرائيلي تورطه في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، ويقول إن جميع أنشطته العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق".

 

وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضرّ العدو.

 

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015.

 

وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان.

 

ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.

 

وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

 

وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرّها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
"سابقة خطيرة"

 

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه "سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".

 

وكتب على تطبيق تليغرام يقول "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مقاتلون من المقاومة خلال عملية تسليم لمحتجزين صهاينة في القطاع-(وكالات)

بوادر للوصول لاتفاق هدنة في غزة

منذ3 ساعة
أسرى فلسطينيون من خلف القضبان في سجون الاحتلال - (وكالات)

تصاعد الجرائم الطبية بحق الأسرى في سجون الاحتلال

منذ3 ساعة
أرشيفية

جلبون تحت الحصار.. عشرة أيام من وحشية الاحتلال

منذ4 ساعة
بايدن و نتنياهو

بايدن يناقش مع نتنياهو محادثات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة

منذ22 ساعة
منظر عام لإعصار يعبر طريقا في ولاية نبراسكا. (أ ف ب)

5 قتلى على الأقل جراء أعاصير في وسط الولايات المتحدة

منذ22 ساعة
قصف مدفعي على غزة

16 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منازل في رفح

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ5 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ5 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 