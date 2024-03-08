إصابة 7 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة قرب “سيلة الظهر” في الضفة

أصيب 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح، الجمعة، في تفجير عبوة ناسفة قرب بؤرة “حومش” الاستيطانية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وأعلن جيش الاحتلال في بيان له، “تفجير عبوة ناسفة بمنطقة تواجدت بها قوات له قرب سيلة الظهر، قبل أن يعلن رسميا في وقت لاحق إصابة 7 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة”.



وقال إن “قواته شرعت بأعمال البحث وراء المنفذين”.



وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن “العملية بدأت بإطلاق نار نحو أحد المواقع العسكرية في بؤرة (حومش) الاستيطانية، دون وقوع إصابات، وخلال شروع القوات بعمليات بحث ومطاردة المنفذين جرى تفعيل عبوة ناسفة أسفرت عن الإصابات”.-(وكالات)