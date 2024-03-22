الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات القتلى والمصابين بانفجار وإطلاق نار داخل قاعة حفلات قرب موسكو

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قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» بالقرب من موسكو التي وقع فيها إطلاق نار

ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، الجمعة، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» بالقرب من موسكو.

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وفتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار، ما أدى إلى وقوع أكثر من 140 قتيلاً وجريحاً جراء إطلاق النار - بحسب وسائل إعلام.
وأفادت الوكالة بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، وإرسال أكثر من 50 طاقم إسعاف إلى موقع إطلاق نار قرب موسكو.
وذكرت أن أشخاصاً ما زالوا عالقين داخل قاعة للحفلات الموسيقية اشتعلت بها النيران بالقرب من موسكو، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات في وقت سابق.
وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريباً.

تحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية، الجمعة.
وقال رئيس البلدية: «حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا».

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إن هناك تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو 
من جهتها،  نددت الخارجية الروسية الجمعة ب«اعتداء إرهابي دام» بعد حصول إطلاق نار وحريق؛ تسبب بهما مسلحون مجهولون في صالة للحفلات في ضاحية موسكو.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: «على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة».

فيما قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار «مروع» داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتاً إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحافيين: «نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها».
وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.
وأظهرت لقطات أخرى عدداً من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة، ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من اللقطات. (رويترز)


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