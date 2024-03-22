الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تعلن تدمير صاروخين وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون‎

لقطة لإسقاط مسيّرة حوثية نشرها التحالف الدولي
لقطة لإسقاط مسيّرة حوثية نشرها التحالف الدولي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون من داخل اليمن.اضافة اعلان
وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع زورق مسيّر أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة داخل اليمن".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات التحالف في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وتابعت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
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