واشنطن تعلن تدمير صاروخين وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون‎

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وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع زورق مسيّر أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة داخل اليمن".وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات التحالف في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.وتابعت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة".