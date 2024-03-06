الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بخليج عدن رفضت الاستجابة لرسائل التحذير

المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، عن عملية استهدافٍ لسفينةِ ( TRUE CONFIDENCE ) الأميركيةِ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ.

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وقالت الجماعة في بيان صحفي صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الإصابةُ كانت دقيقةً ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها.


وبحسب الجماعة فإن الاستهداف جاء بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ.


قال مصدر ملاحي، الأربعاء، إن 3 من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب 4 آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن.-(وكالات)

 

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