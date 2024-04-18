وزير إسرائيلي يهدد برد عنيف "يهز طهران"

اضافة اعلان

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بـ"رد عنيف وقاس يهز طهران" لردعها عن أي ضربات مستقبلية قد تشنها، مشددا على أن رد بلاده يجب ألا يخرج عن هذا النمط من القسوة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش، قوله: "إن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية يجب أن يجعل طهران تندم على اللحظة التي فكرت فيها بإطلاق الصواريخ، وأن يكون عنيفا وقاسيا ويسبب الكثير من خسائر".ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن طبيعة الرد "ستشكل موقف إسرائيل في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "يجب أن يهز طهران، حتى يدرك الجميع هناك أنه لا ينبغي لهم العبث معنا".وبين سموتريتش أن إسرائيل عليها أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، ولكن يجب ألا تجد نفسها في وضع يجعلها عاجزة".