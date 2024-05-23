 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وسط قتال عنيف.. الاحتلال يحشد قواته لاقتحام حي "يبنا" في رفح

دبابات للجيش الإسرائيلي
دبابات للجيش الإسرائيلي
أفاد أهالي قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قواته استعداداً لاقتحام حي "يبنا" وسط مدينة رفح، في ظل عجزه عن دخول الحي بسبب المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان
وذكر شهود عيان أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت مواقع جديدة في رفح، الأربعاء، أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر.
وأكد سكان في رفح أن الاحتلال استخدم كافة مصادر النيران التي تمتلكها، ليل الأربعاء، وقصفت "يبنا" بالطائرات المقاتلة والمروحية والمسيّرة والاستطلاعية، إضافة إلى القصف المدفعي من الدبابات.
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن أحد السكان في رفح قوله إن "الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل محدود جنوب شرق رفح تحت غطاء كثيف من النيران استمر طوال الليل".
وتقدمت الدبابات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح خلال ليلة شهدت واحدة من أعنف موجات القصف على المدينة.
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