تنظيم فرنسي جديد يسعى لمكافحة العنصرية ودعم القضية الفلسطينية



أعلن ناشطون وسياسيون فرنسيون عن إطلاق تنظيم جديد باسم "مجلس الأحياء الشعبية"، يهدف إلى جمع أبناء أحياء الطبقة العاملة في فرنسا تحت مظلة واحدة، و"مكافحة خطاب العنصرية والإسلاموفوبيا والخطاب الاستعماري، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".



ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، يسعى "مجلس الأحياء الشعبية" إلى فرض نفسه كقوة فاعلة وسط التغيرات التي تشهدها فرنسا.

اضافة اعلان

ويرفع شعارات تُندّد بـ"الإذلال المتعمد" الذي يتعرض له أبناء الطبقة العاملة في البلاد، ويُناضل ضد عنف الشرطة وخطاب اليمين المتطرف، كما يدعم التنظيم القضايا العالمية العادلة، ومن أبرزها القضية الفلسطينية.