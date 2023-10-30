إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

وتاليا نص الإعلان:
لاحقاً للإعلانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة
وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول إلى الرابط الإلكتروني المبين أدناه خلال الفترة (30/ 10 - 1/ 11 / 2023)
لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.
ملاحظة: لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها بأعلاه.