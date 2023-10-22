الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مهم من الخدمة المدنية لمتقدمين بطلبات توظيف

عقود توظيف - (تعبيرية)
عقود توظيف - (تعبيرية)
دعا ديوان الخدمة المدنية متقدمين بطلبات توظيف في قطاعات معينة إلى الدخول للرابط الإلكتروني ، خلال الفترة من 22/ 10/2023 إلى 24/ 10/2023.اضافة اعلان

وبحسب الإعلان، فإن ذلك لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.

يأتي ذلك لاحقاً للإعلانات الصادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارتي الثقافة والداخلية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالث، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.

وأشار ديوان الخدمة إلى أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.
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