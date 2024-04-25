الأردن يسير قافلة مساعدات لأهلنا في غزة مكونة من 115 شاحنة

سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP).

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وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم الخميس إن القافلة المكونة من 115 شاحنة تحمل مساعدات غذائية طارئة، جرى إرسالها من خلال جسر الملك حسين إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى أهلنا في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي "إن الجسر البري الذي أطلقه الأردن لأهلنا في غزة، هو شريان المساعدات الإنسانية للقطاع، ونعمل دوما على تأمين المواد الأساسية الضرورية".



وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، بالإضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.









