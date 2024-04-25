الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يسير قافلة مساعدات لأهلنا في غزة مكونة من 115 شاحنة

شاحنات أردنية تستعد للتوجه إلى غزة
شاحنات أردنية تستعد للتوجه إلى غزة

سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP).

اضافة اعلان


وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم الخميس إن القافلة المكونة من 115 شاحنة تحمل مساعدات غذائية طارئة، جرى إرسالها من خلال جسر الملك حسين إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى أهلنا في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي "إن الجسر البري الذي أطلقه الأردن لأهلنا في غزة، هو شريان المساعدات الإنسانية للقطاع، ونعمل دوما على تأمين المواد الأساسية الضرورية".


وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، بالإضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.





share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الملك يستقبل وزير الخارجية الايرلندي

الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي

24 نيسان 2024
قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى غزة

الأردن يسير 51 شاحنة مساعدات إلى غزة

22 نيسان 2024
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة

16 نيسان 2024
شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)

الأردن يسير 100 شاحنة مساعدات جديدة لغزة في ثاني أيام العيد

11 نيسان 2024
اقرأ أيضا
إحدى حافلات الباص سريع التردد - (تصوير ساهر قدارة) - (أرشيفية)

بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان

منذ1 ساعة
طقس خماسيني في الأردن - (أرشيفية)

غبار وأمطار رعدية وحرارة مرتفعة.. تعرفوا على تقلبات الطقس الأسبوع المقبل

منذ2 ساعة
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى

منذ5 ساعة
الضمان تؤكد وضع خبراتها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين

قرار من الضمان الاجتماعي بشأن تأمين الشيخوخة

منذ6 ساعة
519630

عمان.. ضبط "لص" بكمين نصبه مصلون في مسجد

منذ7 ساعة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.-(وكالات)

الخطيب: "لولا الأردن والوصاية الهاشمية لكان الوضع في الأقصى متدهورا"

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم

هذا هو شكل مجلس النواب القادم

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات | منذ20 ساعة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات | منذ20 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 