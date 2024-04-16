الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة

شاحنات أردنية تحمل مساعدات إغاثية لغزة-(أرشيفية)
شاحنات أردنية تحمل مساعدات إغاثية لغزة-(أرشيفية)
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع النداء الإنساني – بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.اضافة اعلان

وحملت القافلة المكونة من 75 شاحنة الطرود الغذائية لتعبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، مبيناً أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع وزيادة حجم المساعدات المرسلة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف الشبلي بأنه ومنذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر تم إرسال أكثر من 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، وقد وصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري 962 شاحنة.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo..
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)

الأردن يسير 100 شاحنة مساعدات جديدة لغزة في ثاني أيام العيد

11 نيسان 2024
638482739343513542

بمناسبة عيد الفطر.. الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة

09 نيسان 2024
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز

الفايز: التظاهر حق مشروع للجميع

04 نيسان 2024
إنزالات جوية

الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

28 آذار 2024
اقرأ أيضا
علم الاردن

القطاع التجاري: العلم الأردني مبعث فخر

منذ2 ساعة
وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن

وزير الأشغال: ضرورة الالتزام بموعد تسليم مشروع طريق إربد/ النعيمة -الحصن

منذ3 ساعة
مشهد من العاصمة عمان

طقس دافئ في معظم المناطق حتى الجمعة

منذ3 ساعة
شركة الكهرباء الوطنية

تعويض الكهرباء الوطنية بـ 18 مليون دولار عن تأخر تشغيل محطة الزرقاء

15 نيسان 2024
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

المملكة تتأثر اليوم بحالة عدم استقرار جوي

15 نيسان 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين

14 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ15 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشعب والأخبار

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 