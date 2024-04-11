الأردن يسير 100 شاحنة مساعدات جديدة لغزة في ثاني أيام العيد

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وستعبر 50 شاحنة من خلال جسر الملك حسين و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي جسر الشيخ حسين تمهيداً لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.وجاءت القافلة، التي تضم مواد غذائية متنوعة مثل الطحين والأغذية الجاهزة، بفضل الجهود الجماعية والتبرعات السخية من الذين أبدوا تضامنهم اللامحدود مع أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة ومنهم السفاره الفرنسية ووقف ثريد والهلال الأحمر القطري وبرنامج الغذاء العالمي WFP.وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن التبرعات سيتم توزيعها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات شريكة تعمل على الأرض في غزة، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالشكل الأمثل.وأضاف الشبلي: "الأردن يعمل ليل نهار لإيصال المساعدات براً وجواً، وستبقى الجهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة".وبين أنه مع إرسال هذه القافلة فإن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى غزة يصل لـ887 شاحنة.ولفت الشبلي إلى أن الأردن مستمر في تقديم الدعم والمساعدة في الظروف الراهنة، و"نأمل أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف الضغوطات عن سكان غزة، وتعزيز الأمن الغذائي في القطاع خلال هذه الأوقات العصيبة".