الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يسير 51 شاحنة مساعدات إلى غزة

قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى غزة
قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى غزة
سيرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، فجر اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.اضافة اعلان

وتضم القافلة 51 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية، وضمن احتياجات السكان في غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

ويأتي إرسال القافلة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة، لدعم ومساندة صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
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