الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

إنزالات جوية
إنزالات جوية أردنية بمشاركة دول شقيقة وصديقة
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 62 إنزالاً جوياً أردنياً، 104 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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