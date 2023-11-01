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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
12:41 م
التعليم العالي تنفي تحديد موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023/ 2024.
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وقالت الوزارة إن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وأهابت بجميع الطلبة بضرورة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.
التعليم العالي
منح
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