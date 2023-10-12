فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:
1- جامعة مؤتة.
2- جامعة آل البيت.
3- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
4- جامعة الحسين بن طلال.
5- جامعة الطفيلة التقنية.
6- الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.
7- جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
أما في مرحلة الدبلوم المتوسط، فيشمل هذا القرار الجامعات/ الكليات التالية:
1- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
2- كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.
3- تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
4- كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/ الكلية المعنية خلال اليومين المقبلين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.