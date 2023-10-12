الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية أوالأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة  للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024:اضافة اعلان

ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:

1- جامعة مؤتة.

2- جامعة آل البيت.

3- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

4- جامعة الحسين بن طلال.

5- جامعة الطفيلة التقنية.

6- الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.

7- جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

أما في مرحلة الدبلوم المتوسط، فيشمل هذا القرار الجامعات/ الكليات التالية:

1- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

2- كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.

3- تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

4- كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.

ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/ الكلية المعنية خلال اليومين المقبلين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.
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