الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح الخارجية (رابط)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الثانية اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي  (http://www.dsamohe.gov.jo) وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي خزّنوها عند تقديم الطلبات.اضافة اعلان

وبحسب المديرية، سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض، على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة عبر مراجعة الوزارة/ مديرية البعثات/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وأوضحت أنه بإمكان أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.

ودعت المديرية الراغبين بطرح أي سؤال أو استفسار إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo).
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