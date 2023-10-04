التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح الخارجية (رابط)

وبحسب المديرية، سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض، على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة عبر مراجعة الوزارة/ مديرية البعثات/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
وأوضحت أنه بإمكان أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.
ودعت المديرية الراغبين بطرح أي سؤال أو استفسار إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo).