الحكومة: إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول الخروج عن القانون في المظاهرات

هديل غبون

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وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، "كان لدينا توجيه مهم بالأمس فيما يتعلق بحماية الأطفال".وشدد على أن الأردن غير عاجز عن أن يدافع عن أمنه.