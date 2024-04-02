الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول الخروج عن القانون في المظاهرات

آلاف الأردنيين تظاهروا في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان
آلاف الأردنيين تظاهروا في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: لدينا إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول أن يخرج عن القانون في المظاهرات.اضافة اعلان

وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، "كان لدينا توجيه مهم بالأمس فيما يتعلق بحماية الأطفال".

وشدد على أن الأردن غير عاجز عن أن يدافع عن أمنه.
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