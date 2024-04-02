الثلاثاء 02 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
الثلاثاء 02 نيسان 2024
1:21 م
الحكومة: إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول الخروج عن القانون في المظاهرات
آلاف الأردنيين تظاهروا في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان
هديل غبون
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: لدينا إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول أن يخرج عن القانون في المظاهرات.
اضافة اعلان
وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، "كان لدينا توجيه مهم بالأمس فيما يتعلق بحماية الأطفال".
وشدد على أن الأردن غير عاجز عن أن يدافع عن أمنه.
الحكومة
مظاهرات
Copy
ذات صلة
الحكومة: خطوات جادة للحد من هدر الغذاء في الأردن
31 آذار 2024
لتعديل سلوك المواطنين باستهلاك المياه.. الحكومة تطلق حملة "من أجل قطرة"
24 آذار 2024
الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
20 آذار 2024
الحكومة: نسعى لتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع
07 آذار 2024
اقرأ أيضا
افتتاح مبنى مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد
منذ2 ساعة
القبض على مطلوب ثان من قائمة الخطرين في الرويشد
منذ4 ساعة
بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة
منذ4 ساعة
تأكيد أردني بلجيكي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة
منذ5 ساعة
الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة
منذ5 ساعة
أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الجمعة
منذ7 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام
أخبار محلية
|
منذ 3 دقيقة
إطلاق مشروع لتطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن
أخبار محلية
|
منذ 34 دقيقة
الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في المياه والطاقة
أخبار محلية
|
منذ 39 دقيقة
الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية
أخبار محلية
|
منذ 41 دقيقة
تركيا... 15 قتيلاً إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول
دولي
|
منذ 43 دقيقة
الإيطالي كوبولي يقصي شلباية من بطولة مراكش
الرياضة
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
كلام عن الروح المعنوية
ماهر أبو طير
|
اليوم
"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع
حسني عايش
|
اليوم
الثقافة المؤسسية الحكومية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الأجندة الدستورية
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
هل ستتغير مواصفات المرشحين؟
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
ترجمات
|
منذ17 ساعة
العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب
ترجمات
|
منذ17 ساعة
التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون
ترجمات
|
01 نيسان 2024
الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة
ترجمات
|
30 آذار 2024
إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟
ترجمات
|
30 آذار 2024
تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة
ترجمات
|
29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان والبركان
الأردن في رمضان
31 آذار 2024
الأوضاع الاجتماعية في رمضان
30 آذار 2024
الرغيف في غزة
29 آذار 2024
العفو
28 آذار 2024
بوفيه رمضاني
27 آذار 2024