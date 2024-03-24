لتعديل سلوك المواطنين باستهلاك المياه.. الحكومة تطلق حملة "من أجل قطرة"

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وقال أمين عام سلطة المياه الدكتور جهاد المحاميد، إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام المنزلي للمياه وكيفية الترشيد وتعديل سلوك المواطنين، موضحاً أهمية مثل هذه الحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص.واكد أهمية تعزيز الوعي المائي واستخدام المياه لبناء مستقبل آمن ضمن استراتيجية سلطة المياه الهادفة لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، مثمنا جهود القطاع الخاص الأردني في التعريف بالواقع المائي واضطلاعه بمسؤولياته من خلال نشر ثقافة وطنية تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.من جانبه بين رئيس مجموعة حيدر مراد علي حيدر مراد، ممثلاً عن القطاع الخاص، إن الحملة تأتي بالتعاون مع سلطة المياه بهدف إيجاد شراكة فاعلة لزيادة الوعي بين المواطنين من خلال الحد من هدر المياه والتوجه نحو استخدام الوسائل والأجهزة الموفرة للمياه والطاقة وإدارة المياه المنزلية والحفاظ على نوعية وكمية المياه، إضافة إلى إعادة استخدام المياه الرمادية لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من تحديات مائية.وبين أن آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مختلف المجالات، خاصة قطاع المياه، ستحقق نقلة نوعية في إيجاد حلول خلاقة لمشكلة نقص المياه، مشيرا إلى أن مجموعة من ائتلافات شركات القطاع الخاص الأردني بصدد إقامة صناعات أردنية لأجهزة منزلية قادرة على إنتاج كميات مياه صالحة لجميع الاستخدامات منزلياً وموفرة كذلك للمياه، بكلف تناسب ظروف المواطنين ما يحقق وفرا كبيرا في المياه على المواطن والدولة.وبين مساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون الإعلام عمر سلامة، أن الحملة لن تركز فقط على تغيير السلوك بل ستتناول الجانب الاقتصادي المرتبط بما تتحمله الدولة وما يدفعه المواطن مقابل أثمان المياه، حيث إن استخدام الأجهزة المنزلية الحديثة الموفرة للمياه سينعكس بشكل مباشر على تخفيض فاتورة المواطن من ناحية وتوفير كميات أخرى ليتم الاستفادة منها لتزويد المواطنين في مناطق أخرى، ما يحقق الهدف من هذه الحملة.وأشار إلى أن قطاع المياه يسعى لتقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الخاص، خاصة مبادرة إقامة صناعات حديثة متطورة قادرة على إنتاج كميات مياه صالحة للاستخدام المنزلي ما سيكون له أثر كبير على الواقع المائي الوطني وكذلك توفير كميات كبيرة إضافية مع تخفيف الكلف والأعباء على المواطنين.ودعا سلامة، جميع المؤسسات الأهلية والرسمية والمواطنين إلى المشاركة الفاعلة والانخراط والإسهام بهذه الحملة الوطنية التي ستشمل جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة، مشيرا الى أن الحملة ستركز على نشر حقائق ومعلومات وعقد محاضرات وورشات عمل ودورات سباكة للسيدات بما يضمن إيجاد ثقافة وطنية مجتمعية للاستفادة من كل قطرة مياه والحد من بعض السلوكيات الخاطئة والتعريف بالوسائل الحديثة الموفرة للمياه.يشار إلى أن عدداً من الشركات في القطاع الخاص شاركت في الحملة منها بالإضافة إلى مجموعة حيدر مراد مجموعة (ليدرز سنتر)، شركة نهر الريان للأجهزة الكهربائية، والعين عيسى مراد وعدد من مسؤولي قطاع المياه وجمعيات السيدات للسباكة في الأردن وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي قطاع المياه. (بترا)