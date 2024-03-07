الحكومة: نسعى لتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع

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وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة أطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) في مطلع عام 2022 والتي تضمنت أولويات الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الزراعة وتنفيذ المسار الوطني للأردن نحو التحول إلى نظم غذائية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل بتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر ستة مجالات ذات أولوية.ولفت الحنيفات إلى أنه وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإرشاد الزراعي في دعم تطور القطاع الزراعي، قامت وزارة الزراعة بإعداد خطة الإرشاد الزراعي (2024-2030)، وتم تصميم هذه الخطة بانسجام تام مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقديم خدمات إرشادية فعّالة للمزارعين والمجتمعات الريفية.وبحسب الوزير، تهدف هذه الخطة إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للخدمات الاستشارية والإرشادية لرفع سويتها والتحول إلى الإرشاد الرقمي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية وصولا إلى تحسين الإنتاجية ودخل المزارعين والتوجه إلى الزراعة التصديرية.وأكد أن خدمات الصحة الحيوانية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها والحفاظ على صحة الحيوان والصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الغذائي، وسبل العيش للأسر الزراعية في الريف والبادية، وأنه من هذا المنطلق، قامت الوزارة بإعداد خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية بهدف زيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها ورفع سويتها لتصل إلى المعايير الدولية.وأضاف الحنيفات أن الوزارة تأمل أن نصل من خلال هذه الخطة إلى سيطرة تامة على الأمراض الحيوانية، وبخاصة الوبائية منها لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأغذية والصحة المجتمعية.وأشار إلى أن الوزارة عملت على إشراك المزارعين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية في مراحل إعداد كل من خطة الاستشارات والخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية، لتكون فعالة ولتتمكن من حشد الجهود في القطاعين العام والخاص لتبنيها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، وقد سعت الوزارة إلى أن التنسيق وتبادل الخبرات مع الخبراء من الدول التي لديها خبرات متطورة في هذا المجال وأن هذا اللقاء يأتي ضمن هذا السياق.من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر: "أسعدني أن أتعرف على التقدم المحرز في وضع الخطط الاستراتيجية لخدمات التوسع الزراعي والخدمات البيطرية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع. نحن نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه خدمات الإرشاد والخدمات البيطرية في التنمية الزراعية في الأردن لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وسبل العيش في المناطق الريفية، وذلك في سياق الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ المتزايد وتفاقم شح المياه."من جانبه، قال سفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي: "تفخر هولندا بدعم مشروع ARDI الذي تنفذه وزارة الزراعة الممول من البنك الدولي. يساهم برنامج ARDI في قطاع الزراعة الذكية مائياً ومناخياً والذي يوفر فرص عمل للأردنيين واللاجئين".