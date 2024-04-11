الحنيطي يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في ثاني أيام العيد

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وفي السياق ذاته، زار الحنيطي قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية ومركز القيادة والسيطرة الأول التابع لقيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بمرتبات الوحدات والتشكيلات ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.وثمن الحنيطي خلال الزيارات الدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية في تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للأهل في قطاع غزة، عبر الإنزالات الجوية التي ينفذها نسور سلاح الجو الملكي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم به المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ونابلس للتخفيف من معاناة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.وفي نهاية الزيارات، أشاد بالمعنويات والكفاءة العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة والجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم للذود عن حياض الوطن.