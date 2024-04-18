الفايز: الأردن يرتبط مع المملكة المتحدة بشراكة استراتيجية

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وأكد الفايز أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى ضرورة تطويرها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.واستعرض الفايز عملية الإصلاح الشامل التي يجريها الأردن ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وقال إن عملية التحديث السياسي والإداري والاقتصادي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المرأة والشباب، وتجاوز التحديات الاقتصادية وتحسين أرقام النمو، وتعزيز البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار.ولفت إلى أن الأردن يرتبط مع المملكة المتحدة بشراكة استراتيجية، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للمملكة وتعزيز الاستثمارات البريطانية في الأردن؛ لتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن صراعات المنطقة، ولدعم خطط الأردن للإصلاح الشامل.وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أكد الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة.وطالب رئيس مجلس الأعيان المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود جلالة الملك الرامية إلى إنهاء صراعات المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي، وإلى إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا عدم إمكانية بناء السلام في المنطقة والعالم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وأضاف الفايز: "أن الأردن بقيادة جلالة الملك الذي يسعى باستمرار إلى إحلال السلام، وحل صراعات المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية، فإنه يرفض أية حلول للقضية الفلسطينية على حساب ثوابته الوطنية، كما أن الأردن يرفض أن يكون ساحة حرب لأي جهة كانت، وسيتصدى بقوة لأي محاولات اختراق لسيادته الوطنية".بدوره، أكد السفير البريطاني أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأشاد بمستوى العلاقات القائمة بين المملكة المتحدة والأردن، وحرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات، وتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للمملكة، مقدرا الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.