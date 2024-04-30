إعلان منصة "أدرس في العراق" للعام الجامعي 2024-2025



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق- عمان، عن إطلاق وزارة التعليم العالي العراقية لمنصة التقديم الإلكتروني (أدرس في العراق) الخاصة بالمنح الدراسية للطلبة الدوليين من العرب والأجانب للعام الجامعي 2024-2025.

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ويتضمن البرنامج ثلاث قنوات دراسية (المنح المجانية، المنح نصف المجانية، النفقة الخاصة)، علماً بأن موعد التقديم للدراسات العليا سيكون متاحاً حتى تاريخ 1-6-2024 ، وللدراسة الجامعية الأولى سيكون متاحاً حتى تاريخ 15-8-2024.



ولمزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الراغبين بالدارسة في العراق والاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: (انقر هنا)



