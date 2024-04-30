الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان منصة "أدرس في العراق" للعام الجامعي 2024-2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- اطلاق منصة ادرس في العراق


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق- عمان، عن إطلاق وزارة التعليم العالي العراقية لمنصة التقديم الإلكتروني (أدرس في العراق) الخاصة بالمنح الدراسية للطلبة الدوليين من العرب والأجانب للعام الجامعي 2024-2025.

اضافة اعلان

 

ويتضمن البرنامج ثلاث قنوات دراسية (المنح المجانية، المنح نصف المجانية، النفقة الخاصة)، علماً بأن موعد التقديم للدراسات العليا سيكون متاحاً حتى تاريخ  1-6-2024 ، وللدراسة الجامعية الأولى سيكون متاحاً حتى تاريخ  15-8-2024.


ولمزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الراغبين بالدارسة في العراق والاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: (انقر هنا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صندوق الائتمان العسكري

صندوق الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

منذ2 ساعة
إنزالات جوية أردنية جديدة على شمال غزة

الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على شمال غزة

منذ2 ساعة
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الجيش يقبض على 4 متسللين من سوريا

منذ2 ساعة
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال منتدى الاتصال الحكومي

المعايطة: مراقبة إلكترونية للعنف الانتخابي ضد المرأة

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ"العمل المرن"

منذ5 ساعة
مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء

الحكومة تقر نظامي "حوافز الأنشطة الصناعية" و"التنظيم الإداري للأراضي والمساحة"

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ21 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ21 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 