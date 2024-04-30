صندوق الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

اضافة اعلان

ومن خلال هذا الربط يستطيع المستفيدين الحاصلين على التمويلات العقارية من إصدار سند تسجيل (قوشان) أو مخطط أراضٍ إلكترونياً دون مراجعة دائرة الأراضي لهذه الغاية، وذلك من خلال زيارة أي من فروع الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة.وأكد مدير عام الصندوق مهند شحادة، أن الصندوق مستمر في أتمتة عملياته المختلفة والربط الإلكتروني مع الشركاء، لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المستفيدين من خلال النافذة الواحدة لتقديم الخدمة ذات العلاقة مع أكثر من جهة حكومية.وأضاف شحادة أن الصندوق يسعى لبناء شراكات حقيقية مع الجهات ذات العلاقة من خلال تكاملية العمل والإنجاز لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.