الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على شمال غزة

إنزالات جوية أردنية جديدة على شمال غزة
إنزالات جوية أردنية جديدة على شمال غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، (7) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، طائرة تابعة لبريطانيا، ثلاث طائرات تابعات للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 90 إنزالاً جوياً، 225 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
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