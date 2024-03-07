الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

المستشفى الميداني الأردني نابلس 2 يستقبل الحالات الطبية والعلاجية
المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 يستقبل الحالات الطبية والعلاجية
باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2، اليوم الخميس، استقبال المراجعين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهل في الضفة الغربية.اضافة اعلان

وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين"، مؤكداً على أن الطواقم الطبية تعمل بكل ما لديها من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.

وتعاملت الكوادر الطبية والتمريضية منذ اللحظة الأولى لمباشرتها المهمة مع (189) حالة بينهم (47) حالة أمراض مزمنة من خلال عيادات متكاملة.

ويحتوي المستشفى على غرفتي عمليات، وغرفتي عناية مكثفة، ومختبراً للأشعة والتعقيم، وعيادة أسنان، وعيادة نسائية وعيادة جراحة عامة وعيادة جراحة أطفال يعمل عليها (125) من الطواقم الطبية، من بينهم إداريون و (17) طبيباً مختصاً في مجالات مختلفة.

وعبر الأهالي عن شكرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لمواقفه المشرفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مجموعة من طاقم المستشفى الميداني الأردني غزة 77

المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 يتعامل مع 20213 حالة منذ 7 أكتوبر

منذ5 ساعة
جلالة الملك خلال لقائه رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست النائب أيمن عودة وعضويها النائب أحمد الطيبي والنائب يوسف العطاونة

الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة وغزة

04 آذار 2024
المستشفى الميداني الأردني غزة 2

المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل بتقديم خدماته لأهل القطاع

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
جزء من مشروع التعريف بالمعالم والشوارع في أمانة عمان

باستخدام الـQR.. أمانة عمان تطلق مشروع التعريف بالمعالم والشوارع

منذ2 ساعة
مدينة عمّان

استطلاع يكشف مؤشر الثقافة في عمّان

منذ2 ساعة
جانب من ورشة عمل "سياحة المدينة وآفاق المستقبل"

الأمانة تطلق 13 مسارا سياحيا في عمان

منذ2 ساعة
طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)

بعد الأجواء الباردة.. مرتفع جوي يؤثر على الأردن الاثنين

منذ3 ساعة
عملية إنزال جوي أردني بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة لتقديم مساعدات لأهالي شمال غزة

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية شمال غزة بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة

منذ3 ساعة
وزير الزراعة م. خالد الحنيفات

الحكومة: نسعى لتعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ21 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ21 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 