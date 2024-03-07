المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين"، مؤكداً على أن الطواقم الطبية تعمل بكل ما لديها من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.وتعاملت الكوادر الطبية والتمريضية منذ اللحظة الأولى لمباشرتها المهمة مع (189) حالة بينهم (47) حالة أمراض مزمنة من خلال عيادات متكاملة.ويحتوي المستشفى على غرفتي عمليات، وغرفتي عناية مكثفة، ومختبراً للأشعة والتعقيم، وعيادة أسنان، وعيادة نسائية وعيادة جراحة عامة وعيادة جراحة أطفال يعمل عليها (125) من الطواقم الطبية، من بينهم إداريون و (17) طبيباً مختصاً في مجالات مختلفة.وعبر الأهالي عن شكرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لمواقفه المشرفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.