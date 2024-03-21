الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة

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ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.وفي بداية الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما حلقت طائرات من نوع F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.ودعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين.وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، فيما عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.واستعرض جلالة القائد الأعلى أسماء شهداء الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معركة الكرامة.