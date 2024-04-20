انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

أعلن وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، انطلاق الأعمال في مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان.

اضافة اعلان



وقال أبو السمن خلال جولة ميدانية شملت عدة مواقع على الطريق، إن الوزارة أنهت كافة الاجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في مشروع تحسين واعادة تأهيل الطريق إيذانا بانطلاق العمل في واحدة من أهم الطرق في العاصمة عمان، والذي يربط جنوبها بشمالها وصولا الى محافظة الزرقاء.



وبين أبو السمن أن مدة المشروع 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.

ويبلغ طول المشروع نحو 18 كم لكل اتجاه، تبدأ من منطقة جمرك عمان باتجاه منطقة ابو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق وماركا وصولا الى اوتوستراد عمان الزرقاء عند تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".



وتتضمن الأعمال في المشروع اعادة انشاء 11 كلم للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.



فيما سيتم كشط طبقة الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية جديدة بسماكة (7) سم للأجزاء الباقية من الطريق.



كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.



وسيتم اعتماد نظام التحويلات على اجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.



وتهيب وزارة الاشغال بالأخوة المواطنين التقيد بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام التي ستتواجد في الموقع على مدار الساعة إضافة الى التقيد بالإشارات والشواخص التنبيهية والتحذيرية.