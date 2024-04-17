الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اقتراب التشغيل التجريبي لمشروع الباص السريع عمان-الزرقاء

مشروع تقاطع جسر المسلخ
مشروع تقاطع جسر المسلخ

تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، سير العمل في مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة في العاصمة عمان على تقاطع يربط الحركه المروريه من وسط مدينة عمان الى مناطق ماركا، الهاشمي، طبربور، شارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء.

واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة خصوصا تلك المرتبطة بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء الذي سيتم تشغيله تجريبا خلال الاسابيع المقبلة.

ويتكون مشروع تقاطع جسر المسلخ من جسر رئيسي بطول 280 متر مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة من الجسر الرئيسي للسير القادم من ماركا باتجاه عمان ووصله جسريه (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه ماركا، طبربور، وشارع النخيل.

ومن المنتظر أن يسهم الجسر الجديد في خدمة الحركة المرورية من والى العاصمة عمان، اضافة لخدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان –الزرقاء، حيث يخدم الجسر 36 حركة مرورية ويوفر انسايبية عالية لحركة المرور.

وبلغت الكلفة التقديرية لهذا التقاطع 12 مليون دينار فيما وصلت نسبة الانجاز فيه 60% ومن المنتظر انهاء كافة الاعمال فيه في الربع الثالث من هذا العام.

اضافة اعلان





 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن

وزير الأشغال: ضرورة الالتزام بموعد تسليم مشروع طريق إربد/ النعيمة -الحصن

16 نيسان 2024
الأشغال تنتهي من مشاريع أبنية وتعبيد طرق في مواقع مختلفة

الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة إلى الحصن

01 نيسان 2024
اقرأ أيضا
مشهد من العاصمة عمان

طقس دافئ في معظم المناطق حتى السبت

منذ3 ساعة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين - (أرشيفية)

الحكومة: نعمل على توفير المعلومة الحقيقية

منذ21 ساعة
جامعة إربد الأهلية

أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

منذ23 ساعة
صندوق توفير البريد الأردني

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

منذ23 ساعة
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة

منذ24 ساعة
علم الاردن

القطاع التجاري: العلم الأردني مبعث فخر

16 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ14 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 