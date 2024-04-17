اقتراب التشغيل التجريبي لمشروع الباص السريع عمان-الزرقاء

تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، سير العمل في مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة في العاصمة عمان على تقاطع يربط الحركه المروريه من وسط مدينة عمان الى مناطق ماركا، الهاشمي، طبربور، شارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء.



واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة خصوصا تلك المرتبطة بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء الذي سيتم تشغيله تجريبا خلال الاسابيع المقبلة.



ويتكون مشروع تقاطع جسر المسلخ من جسر رئيسي بطول 280 متر مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة من الجسر الرئيسي للسير القادم من ماركا باتجاه عمان ووصله جسريه (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه ماركا، طبربور، وشارع النخيل.



ومن المنتظر أن يسهم الجسر الجديد في خدمة الحركة المرورية من والى العاصمة عمان، اضافة لخدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان –الزرقاء، حيث يخدم الجسر 36 حركة مرورية ويوفر انسايبية عالية لحركة المرور.



وبلغت الكلفة التقديرية لهذا التقاطع 12 مليون دينار فيما وصلت نسبة الانجاز فيه 60% ومن المنتظر انهاء كافة الاعمال فيه في الربع الثالث من هذا العام.

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