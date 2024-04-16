الثلاثاء 16 نيسان 2024
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وزير الأشغال: ضرورة الالتزام بموعد تسليم مشروع طريق إربد/ النعيمة -الحصن

وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن
وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير الأعمال في مشروع صيانة طريق إربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن والذي بدأت الوزارة العمل فيه بداية الشهر الحالي.

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ووجه أبو السمن خلال جولة ميدانية في المشروع، مساء أمس، بضرورة الالتزام بالموعد المقرر لإنهاء العمل نظرا لأهمية الطريق الذي يربط مدينة إربد بالمدن والبلدات المحيطة، إضافة لربطها بشكل مباشر بمحافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ومنها الى بقية محافظات المملكة.


وتنفذ وزارة الأشغال أعمال صيانة للخلطات الأسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن أعمال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة ومعالجة التشققات، حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لأجزاء من الطريق.


وكانت الوزارة قد عملت على تقسيم العمل الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.


كما قامت الوزارة بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والإرشادية في مناطق العمل، كما قامت بتجهيز تحويلات جزئية ليلية لحركة السير في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.


وتدعو الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والالتزام بالإشارات التنبيهية والتحذيرية.-(بترا)

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