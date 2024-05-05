الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بني مصطفى: فرصة تاريخية أمام المرأة الأردنية

وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى

استضاف صالون السبت الثقافي الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى، مساء امس السبت، وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى للحديث عن فرصة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل التشريعات الجديدة الناظمة للحياة السياسية وما تضمنته من مواد قانونية تعزز من تمكين المرأة والشباب في المشاركة بالحياة السياسية والبرلمانية.اضافة اعلان

وقالت بني مصطفى إن المرأة الأردنية محط دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اليوم الأول لتولي جلالته سلطاته الدستورية، ما ساهم بتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وبينت أنه لا يمكن فصل ملف التمكين السياسي عن باقي الملفات الأخرى، مشيرة إلى أن الرؤى التي أطلقها جلالة الملك رؤى شمولية، وأن الإصلاح والتحديث بدأ بمنظومة التحديث السياسي.

وأكدت أن المرأة تحظى اليوم بدعم كبير على المستوى المحلي، وهناك ثقافة جديدة ومهمة مكنت العديد من السيدات من الوصول لقبة البرلمان خارج نطاق الكوتا، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمرأة الأردنية.

وأشارت الى ان القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية تمنح المرأة والشباب فرصة التوسع في الانخراط في العمل الحزبي والسياسة والمشاركة في صنع القرار، حيث يُشكل قانون الانتخاب لسنة 2022، فرصة تاريخية أمام المرأة، حيث رفع القانون المقاعد المُخصصة للمرأة ضمن "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، إضافة إلى فرصتها للترشح والتنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة.

ودعت المرأة الأردنية إلى توظيف مختلف إمكانياتها وقدراتها عبر مشاركاتها ومساهماتها في الحياة السياسية.

وتوقعت بي مصطفى، أنه في ظل المقاعد الجديدة التي يوفرها القانون الجديد للنساء فإنه سيرتفع تمثيل النساء في البرلمان القادم، خصوصًا على مستوى القائمة الحزبية، مضيفة أنه مع وجود نسبة الحسم (العتبة) سيكون لدينا عدد إضافي من النساء سيفزن على القائمة الحزبية.

وشددت على أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، والذي أقره مجلس الوزراء أخيرا يمكن الأحزاب السياسية المرخصة، وذلك من خلال توفير مساهمة مالية تقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة، بما يساهم بضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة.

ولفتت إلى أن النظام يسهم في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال استحقاق الحزب عشرة آلاف دينار عن كلِّ مقعد يفوز به، ويخصص (20 بالمئة) من هذا المبلغ عن كلِّ فائز من فئات المرأة والشَّباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25 – 35) عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يسهم في تشجيع الأحزاب للمرأة على المساهمة وتقديم الدعم لها في الانتخابات.

وحضر صالون السبت الثقافي عدد من الصحفيين وكتاب الاعمدة في الصحف وعدد من المهتمين ومدير مركز الحسين الثقافي، فيما أدار الحوار الصحفي ماجد توبه.
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