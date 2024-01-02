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صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، إعلان تأسيس نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حسب نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته.وهنأ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن موظفي الوزارة بهذا المنجز الجديد، والذي يعد مكسبا لكافة العاملين بالوزارة والمتقاعدين منها، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.وقدم أبو السمن الشكر والتقدير إلى وزير الشباب محمد النابلسي، وإلى موظفي وزارة الشباب على تعاونهم الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.ويحمل النادي الرقم (740)، وتتكون هيئته العامة من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي (الخاص) يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية الترفيهية، التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.وتشمل أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الوزارة، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين والمتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، اضافة إلى اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.وحسب النظام الداخلي الخاص للنادي، سيقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيب لوزير الشباب بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية التي ستتولى إدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة.