تحذير من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

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وأكدت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "الكتب الجاهزة ستنشر مجانا كنسخ إلكترونية وبعدالة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ لذا فإن الدوسيات التي يتم الترويج لبيعها ليست دقيقة".وذكرت الوزارة أن المركز الوطني لتطوير المناهج أكد "أن مناهج الصف الحادي عشر (العام الأول من الثانوية العامة) للعام الدراسي 2024/ 2025 ما تزال قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية من قبل المجالس ذات العلاقة سندًا لأحكام نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته".وشددت الوزارة على أن "ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج ليس له أساس من الصحة".وأضافت: "سيقوم المركز الوطني لتطوير المناهج باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سندًا لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته".