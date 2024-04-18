الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
حذرت وزارة التربية والتعليم الطلبة (دفعة 2008) من أن يكونوا "ضحية الأخبار المضللة، والتشويش من أفراد وجهات مختلفة".

وأكدت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "الكتب الجاهزة ستنشر مجانا كنسخ إلكترونية وبعدالة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ لذا فإن الدوسيات التي يتم الترويج لبيعها ليست دقيقة".اضافة اعلان

وذكرت الوزارة أن المركز الوطني لتطوير المناهج أكد "أن مناهج الصف الحادي عشر (العام الأول من الثانوية العامة) للعام الدراسي 2024/ 2025 ما تزال قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية من قبل المجالس ذات العلاقة سندًا لأحكام نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته".

وشددت الوزارة على أن "ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج ليس له أساس من الصحة".

وأضافت: "سيقوم المركز الوطني لتطوير المناهج باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سندًا لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته".
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