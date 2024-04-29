رئيس الوزراء يلتقي وزير الطاقة السعودي

التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض اليوم وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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وأكد الخصاونة ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،

والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.



وبحث رئيس الوزراء ووزير الطاقة السعودي بحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة أوجه التعاون في مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين، مؤكدين الحرص على تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري.