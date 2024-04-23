الثلاثاء 23 نيسان 2024
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وزير التربية يوضح طبيعة امتحان التوجيهي للعام المقبل

ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن طلبة الصف الحادي عشر سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، مشيرا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "المسارات التعليمية والاختبارات الدولية".

وبين محافظة أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة؛ هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والانجليزية وتاريخ الأردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف.

أما في الصف الثاني عشر، فأوضح الوزير أن الطالب سيدرس في هذا الصف مبحث المهارات الرقمية، بالإضافة إلى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.

وأكد أن بنك الأسئلة جزء من التطوير الذي تعمل عليه الوزارة، مبينا أن الدورة الامتحانية الواحدة تكلف 25 مليون دينار، ولافتا إلى أن العمل جار على تغذيته بالأسئلة.

وتابع محافظة أن اختبار "بيزا" بدورته الجديدة سيعقد في عام 2025، وأن ما يتم تداوله الآن هي نتائج الدورة الماضية التي أعلنت في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وحول أسباب ضعف أداء الطلبة في الاختبار الدولي، أوضح أنها عديدة؛ أهمها انقطاع الدراسة الوجاهية بسبب جائحة، وكان تراجعا عالميا، وكذلك تطبيق الاختبار pisa الأخير بصورة إلكترونية لأول مرة في الأردن.

وأردف محافظة أن طبيعة الامتحان تقيس قدرات عُليا، "وطلبتنا ليسوا معتادين على ذلك"، لافتا إلى أن الطلبة الذين قدموا اختبار بيزا في عام 2022 لم يدرسوا المناهج المطورة.
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