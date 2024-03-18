"الطفيلة التقنية" تفوز بجائزة عالمية بمجال الروبوت

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فاز فريق طلابي من جامعة الطفيلة التقنية بجائزة عالمية عن العام 2023، ضمن تقييمات المنظمة الدولية Robotics and Automation IEEE، التي تعنى بالأنشطة التكنولوجية والهندسية.وتمنح الجائزة التي يتنافس عليها عدد كبير من طلبة الجامعات في 160 دولة حول العالم، ضمن رصد المنظمة لأفضل نتائج ونشاطات طلبة الجامعات المشاركة على مدار عام 2023.وقال عضو الفريق الفائز وقائد الفريق لهذا العام الطالب سامي سعد، إنه لأول مرة تمنح هذه الجائزة المرموقة لجامعة عربية، لافتا إلى أن طلبة الطفيلة التقنية حظيوا برعاية من الجامعة، وكان لديهم عزم للحصول على أعلى النتائج في مجال الروبوتات. من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أن الجامعة ماضية في هدفها لجعل الطالب محور العملية البحثية وتوفير كافة عناصر النجاح والتقدم خلال دراسته ودفعه للعمل بروح الفريق.وسيجري تسليم الجائزة خلال مؤتمر ICRA السنوي في يوكوهاما، اليابان في منتصف هذا العام.-(بترا)