الخميس 11 نيسان 2024
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عيد الفطر في الطفيلة يظهر صورا رائعة من التراحم والتواصل والتكافل

مشهد عام من محافظة الطفيلة- (أرشيفية)
مشهد عام من محافظة الطفيلة- (أرشيفية)

أظهر عيد الفطر السعيد في محافظة الطفلية، صورا رائعة من التراحم والتواصل والتكافل وزيارات الأقارب والجيران وتبادل التهاني التي عمت بين أهالي المحافظة الجنوبية.

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وفي صبيحة اليوم الأول من أيام عيد الفطر، توجهت جموع المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر لإحياء السنة المؤكدة في عشرات المساجد التي احتضنت آلاف المصلين، والبالغة 73 مسجدا حددتها أوقاف الطفيلة لتأدية صلاة العيد.


وبين الأئمة في خطبهم، أن الأمة مدعوة بأسرها لتعميق أواصر المحبة والتآلف، رافعين أكف الضراعة والابتهال إلى الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الآمن وجلالة الملك عبدالله الثاني، وأن يتوقف نزيف الدم في غزة، وينصر أهلها العزل.


والتزاما بالعادات والتقاليد الطيبة السائدة التي تنم عن أخلاقيات العيد الذي يجمع ولا يفرق ويحقق روح العدالة في التعاون والتراحم والمواساة، عمت الزيارات لتبادل التهاني بعيد الفطر جميع الأحياء السكنية من أجل توثيق صلة الأرحام والمحبة.


وأشارت العديد من فعاليات الطفلية، إلى أن للعيد شعائر وعادات وتقاليد ارتبطت بالتواصل والتآلف الذي يعد من شيم أبناء المحافظة.


وقالت مديرة سياحة محافظة الطفيلة خلود الجرابعة، إن المحافظة تمتلك مقومات سياحية متنوعة وبنى تحتية في العديد من المواقع التي تم تأهيلها لاستقبال الزوار وحظيت بمشروعات التطوير والتأهيل، مثل حمامات عفرا والبربيطة المعدنية، وقرية المعطن وخربة التنور والسلع، ومقام الحارث بن عمير الأزدي وغيرها؛ إذ تشهد هذه المناطق حركة سياحية نشطة أثناء العطل والأعياد الرسمية.


ورغم انخفاض درجات الحرارة التي أثرت على الحركة السياحية خاصة في مناطق ضانا وغابات لحظة وعابل كونها تقع ضمن نطاق المرتفعات الجنوبية، شهدت مناطق حمامات عفرا والبربيطة زيادة في أعداد الزوار كونها من المناطق الشفا غورية الدافئة مع وجود المخيمات السياحية والمياه المعدنية.-(بترا)

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