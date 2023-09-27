الأربعاء 27 أيلول 2023
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الفوسفات تمول إنشاء ملعب خماسي لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة بلواء الحسا

الفوسفات تمول انشاء ملعب خماسي لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة بلواء الحسا
الفوسفات تمول انشاء ملعب خماسي لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة بلواء الحسا
نفذت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تجهيز الملعب الخماسي التابع لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة والتنمية بلواء الحسا.
وجاء ذلك  انطلاقا من مسؤولية الشركة الاجتماعية بالمساهمة في تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق عمل الشركة وخاصة البادية الجنوبية.اضافة اعلان

واعرب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للجمعية عن تقديرهم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ممثلة برئيس مجلس الادارة  واعضاء المجلس والادارة التنفيذية، على المبادرات والمساهمات المستمرة للشركة لخدمة للمجتمعات المحلية بشكل عام وانشاء هذا الملعب الخماسي بشكل خاص، ما يسهم في دعم الحركة الرياضية والثقافية في اللواء.
 واكدوا ان هذه المبادرات تعكس حرص الشركة على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المملكة ، وخاصة مناطق البادية الجنوبية، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني فيها على القيام بدورها على اكمل وجه.
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