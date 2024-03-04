الإثنين 04 آذار 2024
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تخصيص 270 ألف دينار لإنشاء وتأهيل طرق في الطفيلة

الطفيلة - (أرشيفية)
الطفيلة - (أرشيفية)
خصص مجلس محافظة الطفيلة مبلغ 270 ألف دينار لإنشاء وإعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية في قصبة الطفيلة، ضمن موازنة العام الحالي والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعا.اضافة اعلان

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، في قاعة المجلس بحضور مديري المناطق الإدارية في بلدية الطفيلة الكبرى، إن رصد هذا المبلغ لمشروعات الطرق في الطفيلة، جاء إيمانا من مجلس المحافظة بدور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لمنطقة الطفيلة، و50 ألفا لمنطقة عين البيضاء والحسين، و20 ألفا لمنطقة عيمة، لصيانة وإعادة تأهيل طرق ازحيقة وأم الحمام والطريق النافذ لمحطة التنقية، وطريق قمر ومدخل العين البيضاء من جهة خزان المياه الرئيسي إلى جانب طرق أخرى في عابل وصنفحة ووادي زيد والسلع.

بدوره، بين رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من موازنة العام الحالي، لإقامة مشروعات في قطاع الأشغال العامة، والبلديات، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تخصيص 600 ألف دينار لقطاع التربية، ودعم جامعة الطفيلة التقنية بقيمة 200 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لإقامة مبنى جديد في المدينة الصناعية بقيمة 200 ألف دينار، إلى جانب وضع مخصصات مالية لإقامة مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية، موزعة على قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا. (بترا)
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