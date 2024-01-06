أطلاق برامج وفعاليات تستهدف الأطفال والشباب في الطفيلة

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أطلق مركز "رواد التنمية" في محافظة الطفيلة، خطته السنوية التي تتضمن حزمة من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية، تستهدف الأطفال وطلبة المدارس والجامعات.وبين مدير المركز معاذ العكايلة، أن حزمة برامج وأنشطة متنوعة بوشر بتنفيذها بغية تمكين الأطفال والشباب من مراحل عمرية عدة بمهارات متنوعة، وتدريبهم على العديد من الموضوعات، بجهود المتطوعين والمتطوعات من ذوي الإبداعات والتميز في مختلف المجالات.وقال في تصريح صحفي إن برنامج الأندية في المركز يشتمل على تنفيذ وحدة تعلّم متكاملة، تستهدف غرس العديد من القيم والمهارات التي تهم مرحلة الطفولة ومعالجة مشاكل مجتمعية عدة، مع رفع درجة وعي الشباب بثقافة المجتمع حيال قضايا المخدرات وحوادث السير وامن الإنترنت ونبذ العنف والتعامل السليم مع وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب عقد برامج ترفيهية ورياضية متنوعة.--(بترا)