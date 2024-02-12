المساعفة يكلف الرقابة والإعلام بجولات

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كلف مدير التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة، رئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة والصحفي محمد الفايز الاثنين، بجولات ادارية رقابية اعلامية مكثفة لمدارس إلواء للوقوف على نقاط عدة ، يأتي ذالك لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الرسائل السامية الذي تبدي اهتمام جلالته في التعليم، وتماشيا"مع سياسة وزارة التربية والتعليم، في توعية الطلبة ببرنامج BTEC الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن تخصصات عديدة ،بتوعية الطلبة ومساعدتهم بكيفية اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .والتركيز على متطلبات المدارس والطلبة ،للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة،والالتزام في المعايير التربوية والأيداريةوتأتي تلك الزيارات مرتبطة في زيارات المساعفة للمدارس، ومتابعة الملاحضات من خلاله ، مؤكدآ على استمراريتها.