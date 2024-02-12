الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المساعفة يكلف الرقابة والإعلام بجولات

2a78e4c9-6420-4211-84b3-54864eb37761
المساعفة يكلف الرقابة والإعلام بجولات
كلف مدير التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة، رئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة والصحفي محمد الفايز الاثنين، بجولات ادارية رقابية اعلامية مكثفة لمدارس إلواء للوقوف على نقاط عدة ، يأتي ذالك لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم  في الرسائل السامية الذي تبدي اهتمام جلالته في التعليم، وتماشيا"مع سياسة وزارة التربية والتعليم، في توعية الطلبة ببرنامج  BTEC الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن تخصصات عديدة ،بتوعية الطلبة ومساعدتهم بكيفية اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .اضافة اعلان
والتركيز على متطلبات المدارس والطلبة ،للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة،والالتزام في المعايير التربوية والأيدارية 
وتأتي تلك الزيارات مرتبطة في زيارات المساعفة للمدارس، ومتابعة الملاحضات من خلاله ، مؤكدآ على استمراريتها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
56818373-e19d-4150-9ec5-3a9d9bedb502

مادبا. مسيرة ووقفة دعما لغزة

09 شباط 2024
GFqz5ysWwAAOegr

احتفالات في مادبا بعد تأهل النشامى لنهائي كأس آسيا

06 شباط 2024
a750c75b-4c01-4e88-90f1-ad269272dca0

مسبرة ووقفة تضامنية لنصرة غزة في مخيم مادبا

26 كانون الثاني 2024
وقفة مادبا

وقفة في مخيم مادبا تنديدا بالعدوان على غزة

19 كانون الثاني 2024
مادبا.. عروض لسلع غذائية تثير التساؤلات حول صلاحيتها

مادبا.. مطالب بتشديد الرقابة على عروض أسعار زهيدة لسلع غذائية

15 كانون الثاني 2024
الهواري يفتتح خدمات صحية جديدة في مأدبا

الهواري يفتتح خدمات صحية جديدة في مأدبا

13 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |منذأقل من دقيقة
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |منذ 1 دقيقة
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 