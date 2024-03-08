معان.. وقفة متجددة نصرة لغزة

حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعه أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشده ، رفضا لمواصلة استمرار المجازر التي لم ترتكب في تاريخ البشرية بالبشاعة التي تمارسها قطعان جنود جيش الإحتلال الصهيوني على شعب أعزل في قطاع غزه .

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وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ان الوحشية التي تمارسها قيادة الكيان الغاصب غير مسبوقة ولم يشهد العالم لها مثيلا، ورغم أكثر من 30 ألف شهيد، و70 ألف جريح ومفقود، ودمار هائل طال مئات آلاف المنازل في غزة، لم نلمس أي هزة أو ملامح لهزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم والمصمم على الوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة، وبناء استقلاله الوطني، وحقه في تقرير مصيره، على أرضه وأرض أجداده.