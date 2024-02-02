أمين عام الأشغال يتفقد عمل الفرق الميدانية في جرش وعجلون

عبدالله الربيحات

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عمان- تفقد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات أمس عددا من مواقع هطول الأمطار في محافظتي عجلون وجرش، واطمأن على جاهزية الفرق الميدانية العاملة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية. ‬وتفقد قطيشات مناطق سوف وعين جنا والقاعدة ومثلث عبين عبلين واشتفينا، وهي المناطق التي شهدت أعلى كميات هطول مطري، كما شهدت تساقط الثلوج فجر أمس.‬‫واستمع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة من قبل الفرق الميدانية وجهودها في خدمة المواطنين، وضمان انسيابية السير، واطمأن على أداء الفرق التي واصلت الليل بالنهار لمعالجة آثار الظروف الجوية والاستجابة لملاحظات المواطنين وبلاغاتهم. ‬‫ودعا قطيشات المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن الشكاوى أو الملاحظات من خلال أرقام غرف العمليات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مؤكدا جاهزية الوزارة لأداء الأعمال المطلوبة على مدار الساعة، ومثمنا الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة.‬يذكر أن وزارة الأشغال كانت استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث قامت الوزارة بتحديد جميع مواقع العبارات على نظام (GIS) الخاص بغرفة الطوارئ، والذي يبين حالتها من خلال تغير لونها على النظام وذلك حسب المعلومات الواردة من الموقع.‬‫كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، حيث تم تزويد كافة مديري الأشغال والمكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.‬‫وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.