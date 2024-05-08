الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الحكومية اليوم

آلاء مظهر

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عمان- يبدأ طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" في المدارس الحكومية التقدم لاختباراتهم التحصيلية النهائية المدرسية، أو ما يطلق عليها بالامتحانات التجريبية، وفق الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "هذه الاختبارات تأتي وفق التقويم المدرسي المعد مسبقا، وتنطلق اعتبارا من اليوم، وتمتد لغاية 26 الشهر الحالي، لافتا إلى أن الاختبارات التجريبية للمدارس الخاصة كانت قد بدأت السبت الماضي وتستمر لـ 20 الشهر الحالي.وأوضح المساعفة، أن الاختلاف في مواعيد الاختبارات التجريبية، مرده اعتماد الوزارة في العام الدراسي الحالي تقويما للمدارس الخاصة، مغايرا للمدارس الحكومية؛ لغايات تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج "التدخلات العلاجية لطلبة المدارس الحكومية".وأضاف أن التقدم لهذه الامتحانات إلزامي للطلبة كافة، سواء كانوا ملتحقين بالمدارس الحكومية أو الخاصة، لافتا إلى أن الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح لن يؤهلوا للتقدم للامتحان الوزاري.وأكد المساعفة، أن النجاح في مجموع الاختبارات المدرسية، يعد متطلبا أساسيا للتقدم للاختبارات الوزارية المقبلة، موضحا أن الاختبارات يخصص لها 40 % من علامة الفصل الدراسي.وجاء في المادة (4) من أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي، أن أداء الطلبة للصفوف من الـ4 الأساسي ولغاية الـ12 من المرحلة الثانوية، يقيم وفق اختبارين يجريهما المعلم، ولكل منهما 20 %، بالإضافة لتقويمات معتمدة على الأداء تستمر من بداية الفصل الدراسي، وتدون في خانة التقويم الثالث، وتخصص لها 20 % من العلامة، علاوة على الامتحان النهائي الذي يخصص له 40 % من العلامة.وأكد المساعفة، أن الاختبارات التجريبية، ستمكن طلبة (التوجيهي) من تقييم ذواتهم وتعلمهم، وإعادة توجيه أدائهم واستعدادهم للاختبار الوزاري المقبل.ولفت إلى أن الوزارة فعلت أول من أمس الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيتيح للمشتركين ممن تقدموا بطلبات اشتراك للامتحان العام لـ(التوجيهي) 2024، الاطلاع على أرقام الجلوس.وبين المساعفة، أن هذا الرابط سيمكن الطلبة أيضا من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة للمباحث التي كانوا قد سجلوها في طلبات التسجيل للتقدم بها في الامتحان الوزاري، داعيا المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.وأوضح أن الوزارة، ستمنح الطلبة مدة مناسبة لتدقيق المباحث التي سجلوها للامتحان بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط، وفي حال وجود أي خطأ في بياناته، يرسل الطالب طلبا لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء غد الخميس.وكانت إدارة الامتحانات والاختبارات، أعلنت سابقا أن طبيعة الامتحان، لن تتغير عما كانت عليه في الدورة الامتحانية السابقة، إذ ستقتصر الورقة الامتحانية في بعض المباحث، على الأسئلة الموضوعية، في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية معا.واوضحت أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعية الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات، مؤكدة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا إلى أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان "التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.ولفتت إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).يذكر أن عدد الطلبة المسجلين في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 187566 طالبا وطالبةوتوزع المشتركون، بحسب المساعفة على كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، حيث سجل 77058 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و86755 في الأدبي، فيما بلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي نحو 183 طالبا وطالبة.أما في الفروع المهنية، فقد سجل نحو 7710 مشتركين في الفرع الصناعي، و4275 في الزراعي، إلى جانب 1911 في الفندقي والسياحي، و9674 في الاقتصاد المنزلي.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن برنامج امتحان (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل، بحيث سيمتحن الطلبة في أولى جلساتهم في مبحث التربية الإسلامية.