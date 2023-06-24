الخلايلة يتفقد "حجاج 48" ويلتقي نظيره الفلسطيني

حابس العدوان

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مكة المكرمة- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن حجاج مسلمي "48"، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم.وأضاف الخلايلة، خلال جولة على مساكن حجاج مسلمي "48"، أمس، بحضور مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن كوادر وزارة الأوقاف تُولي حجاج مسلمي "48" اهتماماً كبيراً لتسهيل تأديتهم لمناسك الحج، لافتاً إلى أن البعثة الإدارية تعمل على قدم وساق لخدمة حجاج مسلمي"48".وأشار الخلايلة، إلى أنّ مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مكّنت حجاج مسلمي "48" من تأدية مناسك الحج بجوازات سفر أردنية مؤقتة بكل سهولة ويسر.من جهته، أعرب رئيس لجنة التنسيق العليا لمسلمي "48" سليم شلاطة، عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ما يُقدّمه للقضية والشعب الفلسطيني.كما بيّن شلاطة، حجم التنسيق والتعاون والتسهيلات المُقدّمة من وزارة الأوقاف وكوادرها لمسلمي "48"، مُشيداً بمستوى الخدمات وتعاون كوادر بعثة وزارة الأوقاف .ورافق الوزير خلال جولته أعضاء البعثة الإعلامية، وعدد من مسؤولي الوزارة ودائرة الحج والعمرةإلى ذلك، التقى الخلايلة، أمس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، رئيس بعثات الحج الفلسطينية، سماحة الشيخ حاتم البكري، في مقر البعثة الأردنية في مكة المكرمة.وقال الخلايلة، خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن بعثات الحج الأردنية جاهزة لتقديم المساعدة للحجاج الفلسطينيين، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس.وأضاف أن الأردن هو السند والعون للأشقاء في دولة فلسطين، مُستذكراً مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لحجاج عرب الـ"48" التي مكنتهم من أداء مناسك الحج والعمرة بجوازات سفر أردنية مؤقتة.وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين بعثات الحج الأردنية وبعثات الحج الفلسطينية، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين والفلسطينيين، داعياً الله العلي العظيم أن يمن على الحجاج بالمغفرة والرحمة والعودة إلى أهاليهم سالمين غانمين.من جانبه، ثمن وزير الأوقاف الفلسطيني مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء في فلسطين، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، القائمة على أواصر الأخوة ووحدة الدم والمصير.