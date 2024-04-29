الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يشارك باجتماع وزاري تشاوري مع وزير الخارجية الأميركي

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جانب من الاجتماع
الرياض- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، وحضره رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.اضافة اعلان
وبحث الاجتماع جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. -(بترا)
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