المبيضين: استقرار الأردن وأمنه معيار مقدس يعلو على جميع المعايير

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عمان- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، إن استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى”، ونحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من الزمان”.وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي أمس، أن ثقة الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا.وأكد المبيضين، أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.وأشار إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، عبر عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وحول التوترات في المنطقة، أكد المبيضين أن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين عبر البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة بشأن عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن سيرورة الحياة مستمرة ولا داعي للخوف، “ونحن نعول دائما على وعي الأردنيين وإيمانهم بدور قيادتهم الهاشمية وجيشنا العربي”، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام، وتعمل على توفير الرواية الحقيقية، وتؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات.كما أشار المبيضين، إلى زيارة جلالة الملك أمس إلى محافظة المفرق والتي تأتي ضمن الزيارات الملكية للمحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.ولفت إلى أهمية الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني، مؤكدا أهمية العلم الأردني الذي يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية التي كانت دائما في خدمة قضايا الأمّة العربية.-(بترا)