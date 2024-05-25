قطر تضيء أبرز أبراجها بالعلم الأردني احتفالا بعيد استقلال المملكة

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‏‎توشحت، مساء اليوم السبت، أبرز وأهم أبراج ومباني العاصمة القطرية الدوحة بالعلم الأردني، احتفالا بعيد استقلال المملكة الـ78، تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومشاعر المحبة والمودة التي يكنها الشعب القطري للأردن وشعبه.‏ ‎ومن المباني التي أضيئت بعلم الأردن، مبنى فندق شيراتون الدوحة الذي يعد أيقونة أهم أبراج ومعالم الدوحة، وهو من أعرقها وأقدمها، كما يعد الفندق الرسمي للدولة، حيث يحتضن معظم المناسبات والمؤتمرات والأحداث الرسمية المهمة والكبرى التي تستضيفها قطر.‏‎كما ظهرت صور العلم الأردني على مبنى الشعلة الشهير في الدوحة، وهو عبارة عن برج حديث شاهق الارتفاع، يتكون من فندق واستخدامات إدارية ومكتبية عديدة.‏‎كان هذا البرج الذي يتكون من 60 طابقا، قد احتضن شعلة دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها قطر عام 2006.‏‎ومن المباني التي توشحت أيضا بعلم الأردن، أبراج مدينة لوسيل الذكية، التي تعد بمثابة العاصمة الإدارية الجديدة لقطر.‏‎--(بترا)