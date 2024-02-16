%65من اللاجئين السوريين يستطيعون الوصول لمرافق وزارة الصحة

سماح بيبرس

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عمان- كشف مسح حديث نفذته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حول مدى وصول اللاجئين السوريين خارج المخيمات للخدمات الصحية، عن أن 67 % من الأسر السورية لديها إمكانية إلى هذه المرافق التي تدعمها المفوضية، و65 % لديها القدرة على الوصول إلى المرافق التابعة لوزارة الصحة.ووفقاً للمفوضية، فإن هناك زيادة بنسبة 2 % على عدد الأسر السورية التي تستطيع الوصول إلى المرافق الصحية التي تدعمها المفوضية، وكذلك المرافق التابعة لوزارة الصحة لتلقي الرعاية الصحية المدعومة، وذلك مقارنة مع المسح السابق الذي نفذ العام 2021.وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه قبل أيام، فإن 80 % من الأسر السورية تعيش في عمان وإربد والمفرق، وأعلى نسبة تتركز في عمان، كما أن متوسط حجم الأسرة السورية يبلغ 5.8 فرد لكل أسرة، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري لها 232 دينارا.وذكرت المفوضية أن الحكومة الأردنية ومنذ العام 2012، اعتمدت العديد من سياسات الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة للاجئين، بدءا من الوصول المجاني ثم سياسات الدعم، ثم سياسات المنع.وفي آذار (مارس) 2019، سمحت الحكومة للسوريين المسجلين لدى المفوضية بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالسعر الأردني غير المؤمن عليه في حال استخدموا الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذا السعر مدعوم ويطبق على الأردنيين الذين ليس لديهم تأمين صحي حكومي.وأشارت إلى أن 97 % من الأسر السورية تمتلك بطاقة أمنية من وزارة الداخلية؛ حيث أفاد 91 % بأن بطاقاتهم صدرت في المحافظة نفسها التي يعيشون فيها، وتختلف هذه النتائج قليلاً عن النتائج المسجلة العام 2021، حيث أفاد 99.5 % بأنهم يمتلكون بطاقة أمنية، و93 % منهم يعيشون في الموقع الذي صدرت فيه البطاقة.وذكرت النتائج أن 39 % من السوريين الذين حصلوا على خدمات الرعاية الصحية العام 2023، راجعوا العيادات أو المستشفيات الخاصة، و33 % المرافق الحكومية، و23 % الصيدليات الخاصة.ومن الجدير بالذكر أن الوصول إلى الصيدليات انخفض بنسبة 10 %، وزاد الوصول إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة بنسبة 4 %، كما زاد الوصول إلى المستشفيات الحكومية بنسبة 9 % مقارنة بنتائج مسح 2021.وحصل 92 % العام 2023 على خدمة الرعاية الصحية اللازمة من أول مرفق صحي وصلوا إليه، مقارنة بـ89 % في 2021.وكان متوسط المبلغ المدفوع في أول مرفق للرعاية الصحية تم الوصول إليه هو 27 دينارا العام 2023، وكانت الغالبية العظمى من السوريين (97 %) راضية عن الخدمات التي قدمها ذلك المرفق.ولاحظ المزيد من السوريين العام 2023 ارتفاعاً في تكاليف الرعاية الصحية خلال العام الأخير، بنسبة 43 % مقارنة بـ31 % في 2021.وهذه الزيادة جعلت 61 % من السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية اللازمة، حيث أبلغ 54 % عن عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.ولوحظ انخفاض كبير وبنسبة 34 % بين السوريين العام 2023، الذين أفادوا بأن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية جعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الإجراءات الطبية اللازمة.ولمواجهة زيادة التكاليف، اعتمد 62 % من السوريين عددا من استراتيجيات التكيف، حيث تمكن 39 % من تقليل الزيارات لمقدمي الرعاية الصحية، وتواصل 37 % من السوريين مع عيادات المنظمات غير الحكومية للحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية، واعتمد 35 % على المدخرات أو الأموال المقترضة، وتوقف 26 % عن استخدام الأدوية أو قلل منها.وفي العام 2023، كان 87 % من السوريين يعرفون عن خدمات التطعيم المجانية في مرافق وزارة الصحة مقارنة بـ96 % في دراسة العام 2021، وكان 96 % من الأطفال السوريين (0-5 سنوات) يمتلكون بطاقة تطعيم، و95 % حصلوا على التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، والتي يتم أخذها في الغالب في المراكز الصحية الحكومية.وأفاد 90 % من الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 17 و49 سنة، بأنهن حصلن على رعاية ما قبل الولادة، بزيادة قدرها 6 % مقارنة بنتائج مسح العام 2021.وقامت حوالي 60 % من الأمهات بزيارة مراكز الرعاية الصحية أكثر من أربع مرات للحصول على رعاية ما قبل الولادة، بانخفاض قدره 14 % مقارنة بنتائج مسح العام 2021.وأفادت 21 % من الأمهات اللاتي حصلن على رعاية ما قبل الولادة بأنهن واجهن صعوبات عند تلقي الخدمة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم قدرتهن على تحمل رسوم الخدمة.ومن بين الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهرا، لوحظ أن 11 % يعانون من صعوبات في التغذية والنمو في العام 2023، منهم 41 % طلبوا المساعدة وتم تسجيل 2 % فقط في برنامج المساعدة.وبلغ معدل انتشار الأمراض المزمنة بين أفراد الأسر السورية التي شملها الاستطلاع 16 % في 2023 مقارنة بـ19 % العام 2021، مع تسجيل أعلى الحالات المزمنة لارتفاع ضغط الدم 39 % العام 2023، والسكري 29 %، يليه الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب.وأفاد 75 % من أفراد الأسر بأنهم تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية لحالتهم المزمنة؛ وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على الأمراض المزمنة 41.8 دينار.وأفاد 25 % من أفراد الأسر المصابين بأمراض مزمنة، بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية لحالتهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرتهم على تحمل رسوم الخدمة وبنسبة 63 %، أو بسبب عدم توفر الدواء بنسبة 13 %، فيما أفاد 10 % بسبب تكاليف النقل.وأشار 82 % من أفراد الأسر الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بأنهم تلقوا لقاحات "كوفيد 19"، حيث تلقى 6 % جرعة واحدة، و87 % جرعتين، و7 % الجرعة المعززة الثالثة.